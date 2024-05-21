Некоторые населенные пункты оккупированного юга и Донбасса уже соединены незаконной железной дорогой.

Россия строит железную дорогу на оккупированных территориях, которая продублирует Крымский мост. На сегодня уже соединены некоторые населенные пункты, но пока неизвестно, началось ли движение поездов на этих участках. Об этом сказал начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, пока нет 100-процентного подтверждения того, что россияне уже начали движение поездов на построенной части этой железнодорожной ветки. "Но тот факт, что они строят и некоторые населенные пункты фактически уже соединены, то это так", - сказал он.

Плетенчук отметил, что российские оккупанты возлагают большие надежды на эту железную дорогу, поскольку Крымский мост в полной мере эксплуатировать не могут для военной логистики. Он добавил, что также враг с помощью этой железной дороги хочет сократить время, чтобы оперативно доставлять все необходимое в зону боевых действий.

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"Но думаю со временем увидим как оно будет работать. Если будет достроено", - отметил Плетенчук.

Россияне строят железную дорогу на оккупированном юге

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2023 года россияне заявили о начале строительства железной дороги из Ростова через Мариуполь и Бердянск в Крым.

Об этом сообщали росСМИ со ссылкой на гауляйтера Запорожья Евгения Балицкого.

Он отмечал, что это должно решить вопрос вывоза зерна, железной руды, металлолома, угля "на континент", потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но и рискованно, так как он является "объектом повышенной опасности".

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