На борту самолета находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Во время полета самолета авиакомпании "Сингапурские авиалинии" из Лондона в Бангкок один человек погиб и еще несколько получили ранения в результате сильной турбулентности, пишет BBC News.

Отмечается, что Boeing 777-300ER, направлявшийся в Сингапур, был перенаправлен в Бангкок. Данные отслеживания полета свидетельствуют о том, что авиалайнер снизился на высоте 6000 футов (2000 м) за считанные минуты после пересечения Бенгальского залива.

На борту рейса SQ 321 находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа, говорится в заявлении авиакомпании. Авиакомпания добавила, что сотрудничает с властями Таиланда для оказания медицинской помощи пассажирам, а также направляет команду в Бангкок для оказания любой дополнительной помощи, которая может потребоваться.

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Один из пассажиров рассказал информационному агентству Reuters, что самолет внезапно начал "наклоняться вверх, и его начало трясти".

"Я начал готовиться к происходящему, и вдруг произошло очень резкое падение, так что всех, кто сидел и не был пристегнут ремнем безопасности, мгновенно подбросило в потолок. Некоторые люди ударились головами о багажные отсеки над головой и сделали на них вмятины, они ударились о места, где были фонари и маски, и пробили их насквозь", – рассказал 28-летний студент Дзафран Азмир.

Пока непонятно, что произошло на борту самолета. Как рассказал ВВС авиационный эксперт Джон Стрикленд, турбулентность чаще всего возникает, когда самолеты пролетают сквозь облака, но бывает также турбулентность "чистого воздуха", которую не видно на метеорологическом радаре самолета и невозможно предсказать.

По его словам, травмы вследствие турбулентности являются относительно редким явлением. Однако сильная турбулентность может привести к серьезным травмам. В то же время, экипажи самолетов также учатся тому, как реагировать на турбулентность.

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