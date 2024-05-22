Растение с черными ягодками в украинском языке называют "смородина".

В украинском языке есть свои названия для черной смородины и красной. Последнюю называют "порічка".

Известный в Украине учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, что растения с красными, белыми и черными кислосладкими ягодками относятся к одному семейству крыжовниковых. В научной литературе есть разные взгляды на называние этих растений, однако в украинском бытовом языке устоялись два названия – "порічка" и "смородина".

"Если потереть листья растения с черными ягодками, то услышите сильный специфический запах. А действительно, слово "смородина" – однокоренное с существительным "сморід". Кто-то скажет: "сморід" – это же неприятный запах. Да, но в давности "смердіти" означало сильно пахнуть", – продолжил языковед.

Итак, растение с черными ягодками называют "смородина". Ее листья душистые. А красные и белые ягодки – это "порічка".

"Название "порічка" образовано от предлога "по" и существительного "річка". И действительно, в природе это растение в основном растет у рек", – резюмировал Авраменко.

Украинский язык: другие советы Авраменко

Часто во время официальных мероприятий можно услышать обращение "Пані та панове". Но иногда говорят "Пані та панове". Александр Авраменко объяснил, как же правильно обращаться к женщинам на украинском.

Он также рассказал, существует ли в украинском языке слово "мужчина". Согласно словарю украинского языка, это действительно синоним слова "чоловік", однако оно разговорное и редко употребляемое, а, следовательно, нежелательное.

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