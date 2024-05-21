'Вернется к старой стратегии': эксперт спрогнозировал, где будет наступать РФ

После остановки продвижения на Харьковщине оккупанты вернутся к приоритетным направлениям Донбасса.

Россияне вернутся к старой стратегии на фронте, когда поймут, что их план на харьковском плацдарме проваливается.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. По словам военного эксперта, возвращение к старой стратегии - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Теперь самое главное: противник ни в военно-технологическом, ни в оперативно-стратегическом, ни в тактическом смысле - ничем нас удивить не может. Для меня, как для человека, который занимается военным делом, - на эту минуту все вполне ожидаемо. Я не могу увидеть чего-то такого сюрпризного с их стороны, чтобы было феноменально новым", - отметил военный эксперт. Видео дня

Черник отметил, что враг, возможно, решится на воздушный десант, но такой сценарий "из мира фантастики".

"Но это могло быть и хорошо, чтобы они захотели совершить такое самоубийство. Ведь это можно сделать только на Ил-78 - огромная машина в более чем 40 метров длиной и очень тяжелая. Фантастическая цель для наших комплексов ЗРК", - добавил Черник.

Чтобы дойти на границу Харькова, а это примерно 30 километров, - надо минимум 100 тысяч оккупантов. Кроме того, следует понимать, что благодаря кассетным боеприпасам мы существенно увеличили уничтожение нашего противника.

"За прошедшую неделю установлен абсолютный рекорд за эту войну - 9 660 человек личного состава окончательно и бесповоротно ушли. Эта тенденция будет только наращиваться. Такими темпами как они ведут войну, то могут замещать в пределах до 30-35 тысяч в месяц. Для того, чтобы нарастить большую группировку, хотя бы на 150 тысяч, надо поднимать мобилизационную планку до 40-50 тысяч в месяц", - добавил эксперт.

Наступление РФ на Харьковщине: важные новости

Силы обороны контролируют Волчанск Харьковской области на 60%. Такое заявление днем в понедельник, 20 мая, сделал заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха. По его словам, враг не оставляет попыток вытеснить украинские войска из города.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что линия фронта на севере Харьковской области стабилизирована. В Волчанске идут бои - противостояние продолжается чуть ли не за каждую улицу.

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