Майк Джонсон может вынести этот вопрос на голосование уже на этой неделе.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена будет работать с Конгрессом над возможным введением санкций против Международного уголовного суда.

Как пишет Financial Times, республиканец Джим Риш спросил государственного секретаря Энтони Блинкена, поддержит ли он решение, направленное против того, чтобы "МУС совал свой нос в дела стран, которые имеют независимую, легитимную демократическую судебную систему".

"Мы хотим работать с вами на двухпартийной основе, чтобы найти ответ. Я думаю, что мы должны рассмотреть соответствующие шаги, чтобы принять меры в связи с глубоко ошибочным решением [МУС]", - ответил Блинкен. Видео дня

Издание отмечает, что открытость госсекретаря двухпартийному сотрудничеству деомнстрирует уровень гнева в Вашингтоне из-за возможности выдачи ордеров на арест премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта.

Республиканцы не говорили, какие именно санкции рассматривают, однако чиновники ожидают, что они будут направлены против прокурора МУС Карима Хана и других лиц, причастных к расследованию. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон может провести голосование по санкциям уже на этой неделе.

В то же время позиция демократов менее четкая, пишет издание. Демократическое руководство раскритиковало суд, однако еще высказалось о введении санкций.

Ордер на арест Нетаньяху: что известно

Как сообщал УНИАН, 20 мая прокурор МУС Карим Хан запросил ордера на арест премьера и министра обороны Израиля. Также суд планирует выдать ордера на арест трех лидеров ХАМАС.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это односторонним политическим шагом, который придает террористам во всем мире смелости. Джо Байден призвал не приравнивать Израиль и ХАМАС.

Спикер американской Палаты представителей Майк Джонсон объявил о готовности ввести санкции против Международного уголовного суда.

Вас также могут заинтересовать новости: