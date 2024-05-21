Эксперты обратили внимание, что самый современный российский ЗРК не может перехватить значительно более старые ракеты.

Усилиями российской пропаганды зенитно-ракетные комплексы С-400 считаются одной из самых совершенных систем противовоздушной обороны в мире. Но во время вторжения России в Украину было уничтожено уже несколько таких комплексов, в том числе с помощью старого западного оружия, с которым эта система в теории должна была бы справиться, пишет Business Insider.

До российского вторжения в Украину Международный институт стратегических исследований (Лондон) называл С-400 "одной из самых совершенных" систем противовоздушной обороны в мире. Она впервые заработала в 2007 году и считается российским эквивалентом американской системы Patriot.

Джон Хоэн, исследователь аналитического центра RAND Corporation (Калифорния), который специализируется на воздушной войне, сказал BI, что украинские военные тоже восприняли как существенную угрозу этот российский ЗРК, способный бить в том числе и по наземным целям. Однако, добавляет Хоэн, Украина также нашла способы противостоять С-400 и даже уничтожить некоторые из них.

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Например, в сентябре Украина заявила, что уничтожила две российские батареи С-400 в Крыму. До полномасштабного вторжения там было всего пять С-400. В одной из этих атак была использована модифицированная противокорабельная ракета "Нептун" - ракета украинского производства, созданная на основе более старой советской ракеты.

В апреле этого года Украина заявила, что уничтожила или по крайней мере серьезно повредила четыре пусковые установки С-400 в Крыму. Некоторые из этих ударов были нанесены оружием, старше С-400. Речь идет об американских тактических ракетах ATACMS, созданных в середине 1980-х годов. В теории С-400 должна успешно им противостоять.

Фредрик Мертенс, аналитик Гаагского центра стратегических исследований, сказал, что С-400, похоже, имеют "проблемы с перехватом баллистических ракетных целей". Это при том, что значительно более старые американские "Петриоты" доказали свою способность сбивать передовые российские ракеты, такие как распиаренный "Кинжал".

В феврале в сети появилось видео, как британская ракета Storm Shadow беспрепятственно пролетела по своим делам над развернутой С-400 в Крыму. Мертенс описал это как "невероятные кадры", которые, вероятно, служат "ужасным обвинением" против этого ЗРК.

Вместе с тем аналитики предостерегают, что в этой войне слишком много информации остается недоступной для широкой общественности. В частности, не известно, сколько раз С-400 смогли успешно перехватить украинские ракеты по сравнению с известными случаями неудач.

Эксперты отмечают, что С-400 нельзя недооценивать, однако они "имеют несколько потенциально явных недостатков", которые делают эти системы уязвимыми против мощного и передового противника, такого как Соединенные Штаты или НАТО.

Опасность российских компексов С-400

Как писал УНИАН, в течение текущей войны россияне неоднократно наносили удары по Украине ракетами С-400. В частности оккупанты несколько раз били ими и по Киеву.

Главная опасность российских ракет С-400 заключается в особенности их конструкции, рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. Даже после перехвата системой противоракетной обороны ракета от С-400 может продолжить полет по указанным координатам.

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