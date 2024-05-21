В частности он рассказал о недостатках "умных" ключей.

Известный механик Скотти Килмер в своем недавнем видео рассказал о системах бесключевого зажигания и том, как они могут повысить риск кражи автомобиля. Он раскритиковал "умные" ключи и показал преимущество физических, пишет The Sun.

"Мне нравятся обычные, старые ключи. Они дешевые и очень редко ломаются, а вот новые ключи без ключа с радиочастотной идентификацией стоят целое состояние, если их потерять", - отметил он.

По информации A+ Mobile Locksmiths, типичный диапазон цен на перепрограммирование смарт-ключей у частных слесарей составляет от 50 до 100 долларов. Для дилерского центра эта услуга стоит от 220 до 500 долларов.

Видео дня

По словам Килмера, удобство отсутствия физического ключа становится очевидным, когда брелок намокает.

"В отличие от обычного ключа, они не являются водонепроницаемыми. Если они упадут в воду или случайно попадут в стиральную машину, прощайте", - объяснил он.

Относительно краж Килмер упомянул о клонировании сигнала RDIF с помощью RFID-передатчика.

"Это также облегчает угон вашего автомобиля. Люди могут копировать эти сигналы. С обычным ключом они должны сделать копию ключа. С [бесключевыми брелоками] не нужно копировать ключ - только компьютерный сигнал", - подчеркнул автомеханик.

Другим методом также является усиление сигнала RFID, который копирует сигнал и усиливает его возле машины, чтобы обмануть систему безопасности, заставив ее думать, что ключ находится достаточно близко, чтобы открыть машину и снять противоугонную систему с охраны, отмечают слесари Sure Lock & Key.

Однако не все так просто.

"Прежде всего, не все автомобили можно взломать описанным выше методом. Для вашего спокойствия отметим, что дефекты шифрования обычно распространены среди старых автомобилей, проданных за пределами США", - заверили на сайте Sure Lock & Key.

По данным сайта, наиболее уязвимыми Сайт к клонированию ключей являются бренды Toyota, Hyundai, Kia и Tesla.

Другие советы механика

Ранее Скотти Килмер назвал распространенную ошибку многих водителей, которая им обходится в копеечку. В частности речь идет о модификации, которая может повредить их машину и подвергнуть их более высокому риску несчастных случаев.

Также он рассказал, почему старый бензин является плохим для вашего авто.

"Сегодня я расскажу вам, почему не нужно заливать в машину старый бензин. Современный бензин представляет собой смесь всевозможных присадок и обычно содержит 10 процентов этанола. Если у вас есть бензин, который простоял два-три месяца, не стоит его использовать, потому что он может засорить топливный насос, топливный фильтр и топливные форсунки. Оно того не стоит!", - предупредил автомеханик.

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