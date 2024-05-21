На учениях отрабатывают "снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения".

Российские войска начали первый этап учений с отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Как сообщает минобороны РФ, в рамках этого этапа ракетные соединения отрабатывают задачи получения специальных боеприпасов для комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет и скрытного выдвижения в позиционный район для подготовки к пускам.

Воздушно-космические силы РФ на учениях с нестратегическим ядерным оружием отрабатывают "снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в частности гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования", заявили в Минобороны.

Ранее ведомство сообщало, что Россия проведет учения в ответ на "угрозы западных официальных лиц". Перед этим, глава МИД Великобритании Джеймс Кэмерон в начале мая заявил о том, что Украина может бить британским оружием на территории России.

Ядерная угроза со стороны РФ

Администрация Байдена и Пентагон обеспокоены вероятностью, что Россия может взорвать ядерное устройство в космосе, и тем самым уничтожить большинство гражданских спутников других государств.

О такой угрозе говорил помощник министра обороны США по вопросам космической политики на слушаниях в подкомитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Джон Пламб. Как подчеркивает NBC News, слова Пламба, это первый случай, когда администрация Байдена вынесла на обсуждение в Конгресс подобную тему.

Он сказал, что угроза "не является неизбежной", но Пентагон и "вся" администрация Байдена обеспокоены этой программой. В то же время оценивая потенциальный эффект ответного российского оружия, Пламб сказал, что низкая околоземная орбита - самая распространенная орбита для спутников - станет непригодной для использования, если РФ реализует там ядерный взрыв. Речь идет о периоде до года, уточнил он.

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