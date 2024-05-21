Альбин Курти предупреждает, что Кремль использует Белград для распространения дезинформации против союзников Украины.

Кремль использует Сербию для распространения дезинформации против союзников Украины. Об этом заявил премьер-министр Косово Альбин Курти, сообщает The Times.

По словам политика, Россия работает с Сербией над дезинформационными кампаниями и кибератаками против балканских стран, которые поддерживают Киев.

"На Балканах у нас есть маленькая Россия, которая является Сербией. Когда Россия вторглась в Украину, Сербия сразу стала на их сторону. На следующее утро сербские таблоиды заявили, что Украина напала на Россию. Они выражают поддержку российскими флагами и знаком Z, которые также появились на севере Косово", - рассказал политик. Видео дня

Он подчеркнул, что количество дезинформации в отношении косовских политиков невероятно возросло.

"Количество фейковых новостей с севера беспрецедентно. Оно огромное. В частности против меня, а также против Ненада Рашича (министра по делам общин и возвращения, который является этническим сербом - УНИАН). Их главная цель - сербы, которые интегрируются в Косово", - добавил Курти.

Последние новости Сербии

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил поддержку Украине на фоне российского вторжения в Харьковскую область. По его словам, Белград открыт к "дружеским дискуссиям по всем вопросам и на всех уровнях".

Также УНИАН сообщал, что Сербия осталась единственной страной в Европе, которая расширяет военное и гражданское сотрудничество с РФ. В частности, Белград закупает российские вооружения и перенимает опыт гражданских отраслей.

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