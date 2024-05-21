Нардепы жалуются, что ранее реализованная легализация игорного бизнеса состоялась "через одно место".

Легализация игорного бизнеса в Украине состоялась "через одно место", поэтому сейчас Верховная рада работает над усовершенствованным законом, который урегулирует эту отрасль. Об этом в комментарии УНИАН рассказал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, который является первым заместителем главы финансового комитета Рады.

"Проблема в том, что его легализация состоялась через одно место, и это место - не голова. Потому что многие вещи, очевидно, вылезли как проблемы. Начиная с рекламы - которая де-юре запрещена, де-факто вы видите ее по всему Киеву, и не только Киеву - и заканчивая системой онлайн-мониторинга, которая прописана на бумаге, но до сих пор не существует на практике", - отметил Железняк.

Из-за этого, добавил он, есть неконтролируемое распространение игорного бизнеса и второе - "мы не собирали налоги очень долгое время".

"Наша ВСК (Временная следственная комиссия - УНИАН) закрыла несколько схем по игорному бизнесу. Для понимания, налоги увеличились в 53 раза - с 200 миллионов до 10,5 миллиардов", - сказал депутат.

По словам Железняка, сейчас есть законопроект, который, в частности ликвидирует Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, создает жесткие ограничения по рекламе и убирает "любые упоминания военных, чтобы не манипулировали этим в рекламе".

"Он принят в первом чтении, принят подавляющим большинством голосов. Сейчас мы как комитет готовим ко второму чтению", - отметил Железняк.

В свою очередь председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии УНИАН заверил, что задержки с принятием нового закона нет.

"Мы проголосовали недавно этот законопроект в первом чтении. Сейчас уже составлена таблица. И она обсуждается ко второму чтению. Я думаю, что медлить не будем: в начале июня мы уже будем в зале", - сказал он.

На вопрос, какие плюсы это принесет для бюджета, Гетманцев отметил, что речь идет об очередном шаге по наведению порядка на рынке.

"Мы не говорим о плюсах только бюджета. Мы говорим и о плюсах, в том числе, и для общества. Потому что законопроект содержит очень много шагов, направленных на противодействие лудомании. Это ограничение рекламы, это безупречная деловая репутация владельцев и руководства операторов азартных игр, это возможность блокировки нелегальных сайтов и так далее", - пояснил депутат.

Он также отметил, что на базе Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей должен быть создан "более простой" орган, который эффективнее выполнял бы функции по регулированию игорного рынка.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно онлайн-казино. Это произошло после того, как в Украине получила огласку ситуация с онлайн-казино и игровой зависимостью среди военнослужащих.

Соответствующую петицию об ограничении работы онлайн-казино в марте 2024 года создал военнослужащий Павел Петриченко, она набрала необходимое количество голосов в рекордные сроки.

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