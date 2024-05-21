Чтобы успешно защититься от такого рода атак, нужно иметь три уровня ПВО: предупреждать, выявлять и уничтожать.

Украина продолжает топить российский флот. Киев побеждает в ракетно-беспилотной войне.

Об этом в колонке для The Telegraph пишет бывший офицер Королевского флота, эксперт по ПВО Том Шарп. Он отметил, что интенсивность ударов Украины по российским кораблям, портовой инфраструктуре и энергообъектам поражает.

Какие ATACMS топят корабли?

В конце прошлой недели произошло комплексное нападение на порт Новороссийск, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и прилегающий нефтяной терминал. Атаку реализовали беспилотники, в том числе морские. Российская оборона пыталась им противодействовать, но не зря.

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В воскресенье ATACMS ударили по пирсу в Севастополе, потопив тральщик "Куровец" - один из немногих российских военных кораблей, которые не сбежали из Крыма ради относительной безопасности в Новороссийске. Также есть сообщения, что во время этой же атаки был потоплен ракетный корвет класса "Каракурт". Поскольку он потенциально был вооружен дальнобойной и чрезвычайно мощной ракетой "Калибр", эта потеря будет иметь большое значение для РФ, если будет подтверждена.

Кроме потери еще одного корабля (или двух), это важно на нескольких уровнях. Во-первых, многие считали, что точность ATACMS около 9 метров недостаточна для использования против кораблей. Кроме того, модели, которые были в руках украинцев, разбрасывают большое количество суббоеприпасов размером с гранату, что сводит на нет потребность в высокой точности. Но маловероятно, что ракеты с суббоеприпасами могли вызвать потопление корабля.

Впрочем, такие ракеты бронебойные и могут уничтожить танки. Удар по кораблю этой ракетой гарантированно приведет к его значительным повреждениям, а неконтролируемый огонь, вызванный суббоеприпасами, может привести к затоплению корабля.

"Вполне возможно, что украинцы на самом деле использовали вариант ATACMS с большей унитарной боеголовкой весом 213 кг. Это, несомненно, может потопить корабль", - пишет Шарп.

Однако, если украинцы имеют унитарную боевую часть ATACMS, кажется странным, что они не использовали некоторые из них, чтобы разрушить Керченский мост. Теперь, когда россияне построили железную дорогу для доставки грузов вдоль "сухопутного моста" к северу от Азова из России в Крым, Керченский мост больше не является чрезвычайно важным логистическим маршрутом поставок. Но это очевидная цель Украины.

ПВО России в состоянии хаоса

Ясно лишь то, что российские системы ПВО все еще в состоянии хаоса. Прошлая атака ATACMS уничтожила батарею зенитных ракет С-400 и около 10 самолетов на аэродроме Бельбек. Этот удар обнажил ограничения расхваленных С-400.

Как пишет эксперт, чтобы успешно защититься от такого рода атак, нужно иметь три уровня: предупреждать, обнаруживать и уничтожать. Функция "предупреждения" полагается на данные разведывательных служб, спутниковое наблюдение и другие входные данные, чтобы дать вам понять, что атака неизбежна. Если вы сообразительны и имеете под рукой нужные средства, вы можете ударить по противнику до того, как он осуществит пуски.

Сейчас много усилий тратится на "обнаружение". Поскольку ракеты становятся все быстрее, появилась необходимость обнаруживать их раньше и быстрее обрабатывать информацию. После этого должен сработать уровень "уничтожения". В мировых конфликтах наилучшую эффективность демонстрируют системы Patriot, THAAD (син Patriot) и израильские системы Arrow и Iron Dome неоднократно подтверждают свои боевые качества.

"Противоракетная оборона является сложной, и если один из ее слоев отсутствует, заброшен или уничтожен, то она становится недейственной... По крайней мере пока мы, жители Запада, имеем преимущество - и украинцы снова и снова показывают, как отсутствие этого преимущества у России делает ее уязвимой", - пишет Шарп.

Нужно чрезвычайно осторожно экстраполировать преимущество Украины в море и дроновых атаках на любое чувство оптимизма относительно сухопутной войны. Впрочем, учитывая то, что треть Черноморского флота сейчас уничтожена, еще один ракетоноситель, возможно, потоплен, украинский экспорт зерна сейчас в значительной степени восстановлен, российские системы противовоздушной обороны преимущественно не работают, Украина демонстрирует улучшенную способность атаковать критически важную инфраструктуру России далеко внутри ее территории - эксперт констатировал, что картина не на радость Путину.

ВСУ делают тревогу в Крыму

Россия теряет контроль над небом в Крыму. Об этом заявляет британская разведка. По ее данным, ВСУ систематически выбивают ПВО на полуострове.

Так, на днях оккупанты потеряли элементы зенитно-ракетной батареи С-400 на аэродроме Бельбек - радарную и пусковые установки. Также были уничтожены по крайней мере два самолета МиГ-31БМ, стоявшие на земле.

Ранее бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес сказал, что удары Украины по Крыму лишают россиян решающих позиций для войны. По словам военного, россиянам негде спрятать свои штабы, самолеты, объекты военно-морского флота на полуострове.

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