Он отметил, что люди боятся трудоустраиваться официально.

После 18 мая, когда в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, на улицах Николаевщины стало меньше мужчин.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. В эфире телемарафона он подчеркнул, что порядок мобилизационных мероприятий не менялся.

"Все идет, как и шло. Нет у нас каких-то отрядов, которые ищут. У нас идет плановая мобилизация без перегибов, по моему мнению. Но это влияние медиа, влияние российских ИПСО, что после 18 мая за всеми будут бегать. Этого нет, но люди перестраховываются, и после 18-го меньше стало людей в обычных местах. Но, я думаю, через 2-3 дня все поймут, что ничего не изменилось, и возобновится жизнь в обычном русле", – пояснил он.

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По словам Кима, рабочих мест в области мало, но свободные все равно есть. Однако из-за мобилизации люди боятся трудоустраиваться официально.

"Я говорю правду, потому что это действительно проблема. Мы сейчас стараемся больше перейти в сторону женщин. На профессии, которые раньше были сугубо мужскими, сейчас учатся женщины, чтобы мы перекрыли спрос коммунальных предприятий и предприятий критической инфраструктуры", – констатировал он.

Мобилизация в Украине: вы могли это пропустить

Мужчины, которые были сняты с воинского учета из-за отъезда за границу на срок более трех месяцев, должны до 16 июня приехать в Украину и лично явиться в центр комплектования и стать на воинский учет.

В то же время с середины июля, когда завершится срок на обновление учетных данных военнообязанными, повестки начнут отправлять по почте, говорится в постановлении Кабинета министров от 16 мая 2024 г. № 560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

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