Одно подразделение беспилотников за ночь может совершить около 20 вылетов на сброс мин.

Война дронов набирает обороты. В украинской армии есть секретные подразделения, которые специализируются на минировании российских тылов с помощью беспилотников. Минируют в частности дороги на российской стороне границы. Корреспондент американского канала CNN увидел, как это происходит.

Журналист провел ночь с секретным подразделением "Код 9.2" из состава 92-й десантно-штурмовой бригады, которая сейчас действует на Харьковщине. Подразделение прибывает на боевую позицию в сумерках: когда российские дроны-разведчики хуже видят, но когда еще не слишком темно, и бойцы могут подготовить свое оборудование к работе. Непосредственно боевая работа начинается с наступлением полной темноты.

На вооружении подразделения есть два огромных квадрокоптера Vampire, которые могут сбрасывать мины и гранаты на российские позиции за несколько километров. Развернувшись в 4 км от российской границы, украинцы запускают дрон с минами в сторону Белгорода, сияющего огнями на горизонте.

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На камере ночного видения, прикрепленной к дрону, видно как внизу проплывают поля, и вот позади остается и линия границы. "Теперь мы уже в России. Вы взяли с собой паспорт?" - иронизирует оператор по имени Артем.

Углубившись на территорию России, дрон попадает в зону, где россияне глушат навигацию по GPS. В определенный момент связь с беспилотником обрывается, но чуть позже дрон пролетает зону помех, и связь восстанавливается. Через несколько минут после этого дрон сбрасывает мины на дорогу. На следующий день станет известно, что в этом районе подорвался один бронированный автомобиль и один автомобиль без брони.

Попытка вернуть дрон приносит украинцам две проблемы. Во-первых, из-за российских помех дрон неудачно приземляется в поле и опрокидывается. Во-вторых, россияне посадили "хвост": за украинским "Вампиром" следом прилетает российский разведчик "Орлан" и начинает искать позицию операторов.

Пока россияне хаотично обстреливают место аварии первого "Вампира", украинцы остаток ночи работают со вторым. Бойцы говорят, что именно их подразделению принадлежит рекорд: 24 вылета "Вампиров" за одну ночь. До недавнего времени подразделение "Код 9.2" работало на Бахмутском направлении, сейчас его передислоцировали на Харьковщину.

"Теперь их целью является сама Россия, мощный символ решения Киева вернуть бой Москве и новой, опасной эскалации. Этот конфликт продолжается уже третий год", - пишет в заключение корреспондент CNN.

Война дронов в Украине

Как писал УНИАН, беспилотная авиация становится доминирующей силой на поле боя в Украине. Корреспондент британского The Times провел день на передовой с украинскими операторами дронов и воочию увидел, почему малая авиация убивает больше россиян, чем пехота.

Вместе с тем защитные силовые поля и невидимые щиты, которые раньше казались фантастикой, сейчас тоже являются реальностью на поле боя в Украине. Такими "щитами" являются РЭБы, использование которых на фронте значительно возросло параллельно с увеличением количества применения дронов.

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