Украина мобилизует больше мужчин, но для них может не хватить бронетехники, - Forbes

Сейчас это не критическая проблема для Украины, но в случае планирования контрнаступления она встанет острее.

После месяцев споров в Украине наконец вступил в силу новый закон о мобилизации. Закон снижает возраст призыва в армию с 27 до 25 лет и предусматривает наказание для уклонистов.

Как говорится в материале Forbes, ожидается, что реформы значительно расширят армию. Но для всех этих новых войск не хватает тяжелой техники.

"Это проблема. Спросите только россиян, которые потеряли в Украине более 15 тысяч единиц бронетехники и пытаются ее заменить. Недаром все больше россиян едут в бой в открытых гольф-карах и старинных военных тракторах 1950-х годов с тонкой броней", - пишет издание. Видео дня

Демеханизация российских механизированных подразделений, "вероятно, приведет к более медленному и ограниченному продвижению, что будет препятствовать общему продвижению российских сил", пояснила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Украинские силы рискуют такой же деволюцией. Министерство обороны в Киеве формирует 10 новых бригад численностью 2000 человек, расширяет некоторые батальоны в бригады, переводит легкооборудованную территориальную бригаду в состав морской пехоты и добавляет артиллерийскую бригаду в Нацгвардию.

Дефицит не критичен - пока что

В целом изменения могут увеличить бригады сухопутных войск Украины примерно на 10%. Армия формирует пять новых пехотных бригад.

156-я, 157-я, 158-я и 159-я пехотные бригады не являются мотопехотными бригадами, то есть им не хватает гусеничной бронетехники, на которой идут в бой механизированные войска. Дефицит тяжелой техники в Украине настолько острый, что одну недавно сформированную механизированную бригаду - 153-ю - фактически перевели из механизированной части в пехотную.

Украинцы не совсем готовы ехать в бой на гольф-карах. Но это может измениться, если дефицит транспортных средств ухудшится.

С тех пор как Россия развернула войну против Украины, Киев получил около 7500 бронированных машин от своих иностранных союзников, а также восстановил с долгосрочного хранения тысячи более старых машин советской эпохи. Эти более 10 000 машин присоединились к тысячам машин, которые уже были на вооружении в начале вторжения.

На поле боя Украина потеряла около 5000 единиц техники, а спрос на нее постоянно растет, поскольку украинские вооруженные силы увеличились.

Соединенные Штаты вносят свой вклад, чтобы уменьшить эту нехватку. Первые три пакета помощи из свежего финансирования в 61 млрд долларов включали сотни боевых машин М-2, бронетранспортеров М-113 и бронированных грузовиков.

Но и этих сотен транспортных средств мало. Можно с уверенностью сказать, что увеличение численности украинской армии значительно опередило ее механизацию. То, что большинство новейших бригад - это пехотные, тому подтверждение.

"Этот дефицит механизации не является катастрофическим для Украины, если украинские войска находятся в обороне и не нуждаются в быстром продвижении под огнем. Но если они когда-то собираются пойти в атаку и попытаться освободить примерно 17% территории Украины, которую оккупировала Россия, украинцам понадобится больше транспортных средств для всех тех новых войск, которые они мобилизуют", - пишет издание.

Мобилизация в Украине - последние новости

Скоро повестки в Украине будут присылать по почте. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 16 мая. В частности, повестка будет присылаться в случае неуточнения в течение 60 дней военнообязанным своих данных.

Также УНИАН сообщал, можно ли отказаться от получения повестки. Как рассказал адвокат Роман Ухов, военнообязанный не имеет права отказаться от получения повестки, если она вручается на законных основаниях. При этом процесс вручения повестки всегда фиксируется на камеру.

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