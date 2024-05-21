Российская пропаганда продемонстрировала полную безграмотность и отсутсвие чувства юмора.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире рассказал, что убийство президента Ирана Эбрахима Раиси совершил некто Эли Коптер. На самом деле - это просто разбитое на две части слово "вертолет" на английском языке.

Как сообщает российский оппозиционный Telegram-канал "Сирена", Соловьев показал в своей программе фрагмент репортажа израильского телеканала, в котором говорится, что к гибели Раиси может быть причастен "агент Моссада" некий Эли Коптер.

Судя по всему, пропагандист не понял или просто проигнорировал тот факт, что израильские журналисты просто озвучили в своей программе интернет-шутку. "Агента Эли Коптера" придумали пользователи Твиттера, просто разделив на две части английское слово "вертолет" - Heli Copter.

Несмотря на легко читаемую шутку, Соловьев на полном серьезе показал своим зрителям фрагмент чужой передачи на иностранном языке, заявив, что это – часть программы французского телеканала. При этом для россиян дали синхронный перевод того, что говорилось в этом фрагменте: "Группа ХАМАС сообщает, что пилот вертолета был агентом "Моссада" и даже называет имя - Эли Копта".

После этого Соловьев с серьезным лицом рассказал зрителям, что исторически для Израиля "политическое убийство является абсолютно приемлемой формой борьбы за выживание своей страны".

Канал "Голос Израиля" публиковал эту шутку, которую тиражировали многие пользователи социальных сетей.

"Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" (ХАМАС) со ссылкой на какие-то источники: "За падением вертолета Раиси стоит агент МОССАДА по имени Эли Коптер (Heli Copter)", — писал канал.

Сегодня ресурс констатировал, что шутку в РФ не поняли: "Соловьев "раскрыл" убийцу иранского президента Раиси. Им оказался агент Моссада Эли Коптер. Кто-нибудь ему скажет?"

Гибель президента Ирана

Напомним, Ибрагим Раиси погиб в результате аварийной посадки вертолета вечером 19 мая. Как заявило иранское агентство Mehr, лидер иранцев "попал в аварию и принял мученическую смерть, служа и выполняя свои обязанности перед народом Ирана".

Раиси был потенциальным преемником престарелого фактического правителя страны, верховного лидера Али Хаменеи. Вертолет упал в горном лесу недалеко от границы с Азербайджаном, который является наименее дружественным из соседей Ирана - отчасти из-за того, что поддерживает отношения с Израилем и сотрудничает с Моссадом.

Отмечалось, что погода также могла быть причиной катастрофы - иранские власти сообщили, что попытки обнаружить место катастрофы были затруднены туманом, ветром и сильным дождем. При этом вертолет был непригоден для эксплуатации при таких погодных условиях.

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