По его словам, речь идет об обеспечении постоянного потока разведданных.

Для ударов по территории России в первую очередь необходимо создать разведывательные возможности, а не получить разрешение от Соединенных Штатов Америки на применение их оружия.

Об этом "Эспрессо" рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, для этого Украина хочет получить от Штатов дальнобойные разведывательные дроны, которые американцам сейчас не нужны. Они на это не идут.

"Там не стоит вопрос о том, чтобы получить прямое разрешение от Госдепа нажимать на красную кнопку, которая запускает ATACMS и HIMARS в сторону Белгорода. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы и на территории РФ можно было обеспечить поток разведданных в режиме 24/7, как это происходит во время ударов по объектам врага на временно оккупированных территориях", - пояснил он. Видео дня

Удары по территории России: что говорят в США

Ранее Politico сообщало о визите группы украинских народных депутатов в Вашингтон. По их данным, представители Украины пытались получить разрешение бить американским оружием по территории России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что невозможность в полной мере использовать американское оружие предоставляет России огромное преимущество на поле боя.

Сегодня группа американских конгрессменов опубликовала обращение к главе Пентагона Ллойду Остину, в котором они призывают разрешить Украине бить по стратегическим целям в РФ "при определенных обстоятельствах".

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