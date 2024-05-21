Три ЗРК были поражены в конце апреля - начале мая, четвертый "Бук" уничтожен на днях.

Бойцы Сил специальных операций (ССО) на одном из операционных направлений разбили полдивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба ССО.

Так, отмечается, что операторы 3-го отдельного полка ССО за три недели разбили полдивизиона ЗРК "Бук" россиян. В частности, три ЗРК были поражены в конце апреля - начале мая. Четвертый "Бук" воины ССО уничтожили на днях.

"Во время разведывательных действий операторы обнаружили местоположение "Бук". По вражеской цели оперативно нанесено огневое поражение ударным дроном. Отметим, что это - одна из последних новейших разработок, которая поступила на вооружение Сил специальных операций. Результат точной работы ССО - горящие остатки российского железа", - заявили в Силах спецопераций.

Успехи ССО в борьбе с оккупантами - последние новости

Недавно ССО "поджарили" российскую технику и склады на Донецком и Запорожском направлениях. Соответствующее видео бойцы разместили в сети.

Как отметили в ССО, "все цели, попадающие в поле зрения в нашей зоне ответственности, - вражеская техника, вооружение, личный состав противника - непременно прекращают свое существование или выходят из строя навсегда".

Также УНИАН сообщал, что в начале мая бойцы ССО подбили два вражеских ЗРК "Бук". Произошло это на Сумском направлении. Во время разведки военные обнаружили "Бук", который был на пусковой позиции. Удар по вражеской цели нанесли дронами.

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