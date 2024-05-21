Также они хотят, чтобы США обучили работе с F-16 больше украинских пилотов.

Группа конгрессменов призвала министра обороны США Ллойда Остина ускорить поставки вооружений Украине, а также позволить ей бить по России американским оружием.

Обращение к главе Пентагона опубликовал Комитет по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов Америки в микроблоге X. Конгрессмены заявляют, что хотят поддержать ряд срочных просьб со стороны Украины.

Так, они призывают Пентагон разрешить украинской армии использовать американское оружие для нанесения ударовпо стратегическим целям на территории России "при определенных обстоятельствах".

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"Украинские чиновники неделями наблюдали за тем, как российские войска безнаказанно атаковали украинские населенные пункты с территории России. Украинцы не могут защитить себя из-за нынешней политики администрации. Необходимо, чтобы администрация Байдена предоставила военным лидерам Украины возможность проводить полный спектр операций, необходимых для ответа на неспровоцированное нападение России на их суверенную землю", - говорится в обращении.

Также они призывают обучить работе с американскими истребителями F-16 большее количество украинских пилотов. По данным американских ВВС, к концу этого года в США планируют выпустить всего 12 украинцев, прошедших такое обучение.

"Этого просто недостаточно. Украина находится в состоянии войны, и места для Украины должны быть приоритетнее, чем для других иностранных государств", - подчеркнули конгрессмены.

Они напомнили, что союзники запросили до семи дополнительных батарей Patriot для защиты территории Украины от российских ракетных атак. Также в письме отмечается, что помощь украинской армии поступает в недостаточном количестве и несвоевременно, это усугубляет тяжелую ситуацию на фронте.

"Украинские официальные лица выражают серьезную обеспокоенность, заявляя, что ситуация сейчас хуже, чем когда-либо . Мы просим вас вместе с нами ускорить предоставление ресурсов, поскольку наши друзья в Украине продолжают защищать свою территорию от жестокого нападения и агрессии России", - говорится в обращении.

США против использования своего оружия для ударов по России

Ранее в Bloomberg вышла статья, в которой говорилось о запрете наносить удары по территории РФ из американсого оружия. Из-за этого украинская армия не может поражать из HIMARS склады боеприпасов и командные пункты в РФ, а также сбивать российские самолеты.

Министр обороны США Ллойд Остин, комментируя этот запрет, заявил, что украинцам стоит использовать вооружение, полученное от Штатов, "в ближнем бою".

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