Отпуска, соцгарантии и высокая пенсия: в Метинвесте рассказали о преимуществах "белого" трудоустройства.

Выплата зарплаты "в конверте" - распространенная практика во всем мире, и Украина не исключение. И хотя на первый взгляд получение большей суммы "на руки" может казаться выгодным, на самом деле официальная зарплата имеет существенные преимущества, которые делают ее лучшим выбором для работника. И прежде всего это - уверенность в ближайшем будущем, что приобретает особую ценность во времена неопределенности, говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Она пояснила: официально трудоустроенные лица имеют доступ к комплексному пакету социальных гарантий, который обеспечивает им и их семьям уверенность в будущем. Речь идет о социальных выплатах и достойном пенсионном обеспечении. Если получать зарплату "в конверте", право на все эти гарантии будет потеряно, и это может иметь серьезные последствия", - говорит Петрук.

Официальная зарплата не только увеличивает шансы на получение кредитов в банках и других финансовых учреждениях, но и открывает доступ к займам на выгодных условиях. Это может помочь приобрести жилье, взяв ипотечный кредит, или получить кредит на покупку авто или получение образования. С "теневой" зарплатой шансы на получение кредита значительно снижаются, а условия кредитования могут быть гораздо хуже, отметила Петрук.

Видео дня

"Белые работодатели заинтересованы в лучших специалистах, и поэтому регулярно отслеживают тенденции на рынке оплаты труда и показатели инфляции. Такие работодатели дают возможность работникам развиваться, учиться и строить карьеру внутри компании - ведь привлечь и удержать как можно большее количество талантов с доказанным опытом и высокой квалификацией - цель любого бизнеса", - пояснила она.

Важным моментом является также то, что размер официальной зарплаты фиксируется в трудовом договоре. Этот юридический документ защищает права работника, и защищает его от незаконного увольнения. В случае же невыполнения работодателем своих обязательств можно обратиться в органы государственной власти для защиты своих прав, указывает Петрук.

"Когда компания работает официально и прозрачно, у работодателя нет шансов не выплатить заработную плату или выплатить ее не полностью - по законодательству он будет нести финансовую, административную и уголовную ответственность. А в случае возникновения проблем с выплатой зарплаты или конфликтных ситуаций работник может отстоять свои права в суде", - отметила она.

Ну а главное - белая зарплата это значительный вклад в развитие страны, что особенно важно в условиях, в которых сейчас оказалась Украина. Ведь налоги, получаемые в т.ч. с белых зарплат, позволяют государству выделять ВСУ необходимые средства для выполнения их задач.

Как известно, группа Метинвест Ахметова - крупнейший налогоплательщик в металлургической отрасли и честный работодатель: в прошлом году компания уплатила более 3,2 млрд грн единого соцвзноса, что свидетельствует о высокой "белой" зарплате сотрудников. В целом же в прошлом году Метинвест перечислил в украинский бюджет 14 млрд 614 млн 981 тыс. грн.