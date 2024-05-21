По словам главы МИД, российские активы необходимо конфисковать.

Сумма доходов от замороженных активов Российской Федерации в размере 3 млрд евро в год не сопоставима с ценой самих обездвиженных активов в около 260 млрд евро, и поэтому, нужна полная конфискация. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совместном брифинге с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил о своем убеждении, что история вокруг замороженных активов РФ будет развиваться в три шага.

"Сначала решение по налогам на проценты от замороженных активов. Это решение было принято: передавать эти налоги Украине. Сейчас второй шаг происходит - это собственно судьба самих процентов, начисленных на активы", - отметил Кулеба. Видео дня

В то же время он обратил внимание на сегодняшнее сообщение от главы МИД Чехии Яна Липавского, что только в этом году эти проценты достигнут 3 млрд евро.

"Но, в общем, мы с вами знаем, что стоимость замороженных активов - это где-то 260 млрд евро. То есть, при всей нашей благодарности за это сегодняшнее решение, суммы несоизмеримы. Поэтому, третий шаг, о котором мы говорили с начала года - собственно, должна быть конфискация самих активов", - сказал глава украинского МИД.

Он добавил, что понимает беспокойство, в том числе немецкой стороны, но для них надо найти решение.

"Россия должна заплатить", - подчеркнул Кулеба.

Конфискация замороженных активов РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 мая, Совет Евросоюза одобрил план по использованию доходов от активов РФ для помощи Украине. Уже в этом году Киев может получить около 3 млрд евро, 90% этой суммы планируют использовать для поддержки украинской армии.

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