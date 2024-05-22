Только там россияне совершили 37 штурмов.

За последние сутки на фронте произошло 94 боевых столкновения с российскими захватническими войсками. Самым горячим остается Покровское направление.

Об этом говорится в последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Оккупанты атакуют украинские позиции, используя преимущество в живой силе и технике, однако ВСУ отражают атаки и контратакуют на некоторых участках, улучшая тактическое положение.

В течение суток россияне ударили по Украине тремя ракетами, 48 КАБами и 367 дронами-камикадзе. Также они совершили почти 2800 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Харьковском направлении войска РФ 10 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Украинские воины отбили шесть попыток продвинуться в направлении населенного пункта Липцы, а также штурм в направлении Плетеневка - Волчанск.

Напряженной остается ситуация в районе Старицы, где отбили одну атаку с направления Новой Таволжанки (территория РФ). Еще две атаки с Бугруватки продолжаются. Украинские защитники контратакуют и принимают меры для усиления устойчивости обороны.

На Купянском направлении количество российских атак возросло до 12, продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Новоегоровка. На направлении Берестового ВСУ отбили два штурмовых действия. Ситуация контролируемая, проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

На Лиманском направлении украинские защитники подавили попытку россиян продвинуться в районе населенного пункта Терны. На Северском - отбили 10 штурмовых действий РФ в районах Белогоровки, Выемки и Раздоловки. Еще один бой вблизи Белогоровки продолжается.

На Краматорском направлении в целом отбили 10 атак. Оккупанты пять раз безуспешно пытались вклиниться в оборонительные рубежи наших войск в районе Клещеевки, трижды - возле Андреевки, а также в районах Нового и Ивановского. Их потери на этом направлении сейчас составляют 135 человек и 50 единиц техники. В частности уничтожен танк, два БТРа и повреждена станция РЭБ "Бурелом".

Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения. С начала суток количество российских штурмов возросло до 37, оккупанты 15 раз пытались продвинуться от Очеретино в направлениях Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеновки, продолжаются тяжелые бои.

Также россияне не оставляют попыток прорвать украинскую оборону в районе Новоселовки Первой, Северного и Нетайлово. "На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра. Силами обороны принимаются меры для отпора врагу и стабилизации обстановки", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении оккупанты дважды неудачно атаковали, наши защитники продолжают подавлять их активность. На Времовском ситуация значительных изменений не претерпела, однако РФ в районе Старомайорского сосредоточила значительное количество средств огневого поражения и увеличила ее интенсивность. Проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

На Приднепровском направлении ситуация не изменилась, а на Торецком, Гуляйпольском и Ореховском оккупанты активных наступательных действий не проводили. В Генштабе отметили, что украинские воины наносят захватчикам огневое поражение, истощая их по всей линии фронта.

Ситуация на фронте: последние новости

Вчера The New York Times писала, что российские оккупационные силы уже приблизились к центральной части Волчанска. Жестокие бои на Харьковском направлении идут с 10 мая.

Основатель спецподразделения KRAKEN Константин Немичев считает, что захватчики могут проводить мясные штурмы в Волчанске. В то же время он говорит, что эффект "внезапности" россиянами уже потерян.

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