Люди, которые рано просыпаются, как правило, счастливее и успешнее в финансовом плане.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что отличает успешных людей от других? Часто у них есть какие-то общие черты характера или привычки. В частности, это касается их рутины.

Конечно, нет какого-то единого "правильного" расписания дня, которое позволило бы каждому стать успешным. Однако, как пишет HackSpirit, успешные люди никогда не делают утром четыре вещи.

1) Они не откладывают сигнал будильника

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Знаете, чего не существует в утренней рутине успешных людей? Кнопки откладывания сигнала будильника.

Как объясняет доцент кафедры психиатрии и поведенческих наук Азизи Сейшас, фрагментированный сон нарушает естественный цикл сна. Это приводит к инерции сна, которая является вялым и дезориентированным ощущением, которое вы можете заметить после пробуждения от глубокого сна.

Более того, если мы делаем это на постоянной основе, это может привести к усталости, снижению производительности и увеличению риска возникновения проблем со здоровьем. По сути, нажатие кнопки откладывания будильника нарушает ваш сон, и вы начинаете свой день на ноте растерянности и вялости.

2) Они не спят допоздна

По данным The Independent, такие успешные люди, как Мишель Обама или Тим Кук, начинают свой день до 5 утра, задолго до среднего времени пробуждения в США – 7:30 утра. И это не случайность.

Исследование Sleep Junkie показало, что люди, которые рано просыпаются, как правило, счастливее и успешнее в финансовом плане.

Речь идет не только о том, чтобы просыпаться раньше, но и об установлении дисциплинированного графика сна, который максимизирует продуктивность и оптимизирует когнитивные функции в течение дня. Раннее пробуждение улучшает общее качество сна, способствует лучшей концентрации внимания и, самое главное, дает нам больше времени на выполнение дел.

3) Они не игнорируют преимущества утренней зарядки

Утренние тренировки – это не только способ поддерживать физическую форму. Они также помогают нам психологически подготовиться к новому дню.

Исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, связывает регулярную физическую активность с улучшением когнитивных функций, таких как память, концентрация внимания и планирование. Эти вещи имеют решающее значение для тех, кто стремится максимизировать свою производительность в течение дня.

Healthline также отмечает, что утренняя зарядка повышает уровень энергии, увеличивая приток крови и кислорода ко всему организму. Кажется, успешные люди очень хорошо об этом знают. Например Анна Винтур, главный редактор всемирно известного журнала Vogue, часто играет в теннис по утрам.

4) Они не дают гаджетам поглотить их

Вы, наверное, хорошо знаете, насколько легко увлечься гаджетами по утрам. Мы просыпаемся, проверяем несколько электронных писем, и не успеваем оглянуться, как погружаемся в скроллинг соцсетей или работу, даже не успев принять душ.

Однако, если вы хотите достичь больших целей, очень важно начинать свое утро по собственному расписанию, а не по расписанию вашего смартфона.

Как отмечает психолог Джей Рай, "проверяя телефон сразу после пробуждения, вы готовите свой мозг к отвлечению". Когда мы просыпаемся, нашему мозгу нужно определенное время, чтобы подготовиться к обработке информации, а погружаясь в электронную почту или заголовки новостей, мы заставляем свое тело пропустить некоторые важные этапы пробуждения.

Поэтому возьмите себе за правило: никакого телефона, пока не выполните утреннюю рутину. Такой подход не только не позволит вам погрузиться в цифровой водоворот с самого утра, но и сохранит ваши лучшие продуктивные часы. Вместо того, чтобы быть заваленным информацией и запросами, вы получаете возможность насладиться тишиной для размышлений, заняться физическими упражнениями или спокойно спланировать свои цели на день.

Как стать успешным: вещи, от которых стоит отказаться

Успешные люди никогда не привязываются к 8 вещам, утверждает психолог Лахлан Браун, который провел годы, изучая и практикуя искусство счастья. По его словам, одна из таких вещей – страх неудачи, который становится препятствием для многих.

Кроме того, успешные люди не привязываются к прошлому и материальным благам. Также они отказались от совершенства, поскольку это мираж, подпитываемый общественными ожиданиями, которые могут нанести вред благополучию.

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