Попова взяли под стражу по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

В России арестовали бывшего командующего 58-й армии ВС РФ Ивана Попова.

Как сообщает прокремлевский ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, генерал-майора Попова взяли под стражу по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Попов участвовал во вторжении России в Украину "на разных участках, в том числе в должности командующего 58-й армией", пишет информагентство. В 2023 году Попов заявил, что его отстранили от командования после того, как он высказал свои претензии "на верхах" и "обозначил все проблемные вопросы" российской армии, пишет The Insider.

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23 апреля стало известно о задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

12 мая Путин снял с должности министра обороны Сергея Шойгу. Его заменит бывший вице-премьер и советник Путина по экономической политике Андрей Белоусов. Сам Шойгу станет секретарем Совета безопасности.

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