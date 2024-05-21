По оценкам Всемирного банка, ущерб, нанесенный Украине, по самым скромным подсчетам, уже превышает 500 миллиардов долларов.

На фоне событий на передовой в Украине и участившимся атакам по мирным украинским городам, Киеву срочно нужна любая поддержка, которую он может получить. Однако западные правительства по-прежнему отказываются конфисковать замороженные активы России на сумму 300 миллиардов долларов, хотя идея заставить Россию заплатить за восстановление Украины широко популярна в США.

Об этом сказано в колонке Джеффри Сонненфельда, Уильяма Тейлора и Джона Хербста для TIME. Отмечается, что поначалу многие чиновники сопротивлялись этому шагу, прикрываясь тем, что это противоречит международному праву.

Принятие Конгрессом в прошлом месяце закона, дающего президенту право в одностороннем порядке конфисковать замороженные российские суверенные активы, а также выделение давно откладывавшейся военной помощи устранили все последние юридические препятствия, стоявшие на этом пути.

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"С тех пор заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх упорно продвигает идею конфискации российских активов, не получая, похоже, особой помощи от своего начальства в администрации Байдена и не находя энтузиазма в странах "Большой семерки", за исключением Канады и Великобритании. Компромиссное решение, к которому, похоже, пришли страны "Большой семерки", крайне неудовлетворительно. Ожидается, что со дня на день Евросоюз официально примет план по использованию процентных доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины с одобрения G7", – говорится в материале.

Однако есть одна проблема. Примерно 5 миллиардов долларов процентного дохода равны военным расходам Украины за несколько недель. И этого вряд ли будет достаточно, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки.

Также Сингх выступил с предложением предоставить кредит, обеспеченный процентным доходом за 10 лет, что эквивалентно примерно 60 миллиардам долларов. Хотя это похвальный первый шаг, значительно превосходящий первоначальный вариант ЕС, он все же не заменит собой выделение всех 300 миллиардов долларов.

Европейские чиновники с готовностью признают, что международное право не стоит на пути ареста этих замороженных активов. Скорее, их ключевые опасения носят гораздо более мирской и политический характер – а именно, влияние такого шага на статус евро как резервной валюты, воздействие на способность Европы привлекать в будущем глобальные потоки капитала и непропорциональное бремя, которое несет Европа по сравнению с США.

"Эти опасения сильно преувеличены, что подтверждают сотни ведущих экономических и правительственных деятелей. Проще говоря, арест российских активов вряд ли приведет к финансовому кризису или экономической катастрофе. У иностранных инвесторов мало надежных резервных валют за пределами доллара США и евро, и даже китайский юань все еще находится под строгим контролем за движением капитала, поэтому арест российских активов вряд ли окажет влияние на способность Европы привлекать и удерживать потоки капитала. Кроме того, мировые бизнесмены и финансовые лидеры в подавляющем большинстве признают одноразовый характер вторжения России в Украину, поэтому арест российских активов не вызовет цепной реакции. Мы просто не можем позволить себе ставить слишком низкую планку при аресте российских активов.", – отмечают авторы колонки.

По оценкам Всемирного банка, ущерб, нанесенный Украине, по самым скромным подсчетам, уже превышает 500 миллиардов долларов. Даже если не принимать во внимание тот факт, что не существует другого экономически и политически жизнеспособного пути приближения к финансированию огромных потребностей Украины в восстановлении, помимо замороженных российских активов, расходы на восстановление страны должны покрываться за счет репараций от агрессора, который начал эту кровавую войну, а не за счет американских или европейских налогоплательщиков. К тому же, продолжающиеся атаки на украинскую инфраструктуру и энергосистему являются убедительным напоминанием о том, что восстановление экономики Украины не начинается после окончания войны, а продолжается каждый день, являясь неотъемлемой частью борьбы Украины за выживание.

"Время действовать, чтобы конфисковать замороженные активы России на сумму 300 миллиардов долларов, пришло", – резюмируют авторы.

Замороженные активы РФ: важные новости

21 мая Совет ЕС одобрил план по использованию доходов от замороженных активов России для помощи Украине, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский. По его словам, уже в этом году можно получить до 3 млрд евро, 90% этой суммы планируют использовать для поддержки украинской армии.

Ранее в СМИ писали, что Соединенные Штаты Америки и Европа объединяют усилия вокруг плана использования процентов, полученных от замороженных активов российского центрального банка, для предоставления Украине кредита.

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