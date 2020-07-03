Степанов рассказал, могут ли в Украине ввести тотальный строгий карантин

Министр напомнил, что есть 4 критерия, по которым могут усиливать ограничения в регионах.

Даже если в Украине будет более 60 активных больных COVID-19 на 100 тысяч населения, тотальный строгий карантин вводить не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, будут ли возвращать строгий карантин, если Украина достигнет показателя в 60 больных на 100 тысяч человек.

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"Что касается показателя 60 активных больных на 100 тысяч населения, – сейчас мы находимся уже на уровне, сегодня на утро, 59,7 на 100 тысяч населения. Мы использовали этот показатель исключительно для определения относительно проведения внешнего независимого оценивания. И мы его считали по состоянию на 22 июня. Если бы этот показатель перешел 60, тогда мы бы принимали решение о переносе ВНО", - отметил Степанов.

"Относительно ограничительных мер, которые действуют на территории нашей страны, – я хочу напомнить: мы находимся в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе принимаются конкретные ограничительные меры или смягчаются ограничительные меры. Есть общие ограничительные меры, которые касаются правил поведения, – пользование масками, антисептики, социальная дистанция, проведения различных мероприятий с количеством лиц, – а есть конкретно по региону в условиях адаптивного карантина", - сказал Степанов.

Министр напомнил, что есть 4 критерия, по которым могут усиливать ограничения в регионах.

Наиболее напряженная ситуация сейчас в западных регионах Украины – Волынская, Закарпатская, Львовская, Ривненская области.

Всего 11 регионов, где показатели не соответствуют приемлемым. Поэтому по представлению главных санитарных врачей этих областей были усилены карантинные меры, отметил Степанов.

Как сообщал УНИАН, 30 июня премьер-министр Денис Шмигаль говорил: "Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных на 100 тысяч населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 тысяч. Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантинные ограничения уже на уровне страны и отдельных областей".

1 июля показатель заболеваемости в Украине составил 58 случаев на 100 тысяч населения.

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