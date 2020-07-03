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Степанов рассказал, могут ли в Украине ввести тотальный строгий карантин

11:41, 03 июля 2020
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Максим Степанов / фото REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, будут ли возвращать строгий карантин, если Украина достигнет показателя в 60 больных на 100 тысяч человек.

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"Что касается показателя 60 активных больных на 100 тысяч населения, – сейчас мы находимся уже на уровне, сегодня на утро, 59,7 на 100 тысяч населения. Мы использовали этот показатель исключительно для определения относительно проведения внешнего независимого оценивания. И мы его считали по состоянию на 22 июня. Если бы этот показатель перешел 60, тогда мы бы принимали решение о переносе ВНО", - отметил Степанов.

"Относительно ограничительных мер, которые действуют на территории нашей страны, – я хочу напомнить: мы находимся в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе принимаются конкретные ограничительные меры или смягчаются ограничительные меры. Есть общие ограничительные меры, которые касаются правил поведения, – пользование масками, антисептики, социальная дистанция, проведения различных мероприятий с количеством лиц, – а есть конкретно по региону в условиях адаптивного карантина", - сказал Степанов.

Министр напомнил, что есть 4 критерия, по которым могут усиливать ограничения в регионах.

Наиболее напряженная ситуация сейчас в западных регионах Украины – Волынская, Закарпатская, Львовская, Ривненская области.

Статистика коронавируса в Украине / СНБО

Всего 11 регионов, где показатели не соответствуют приемлемым. Поэтому по представлению главных санитарных врачей этих областей были усилены карантинные меры, отметил Степанов.

Как сообщал УНИАН, 30 июня премьер-министр Денис Шмигаль говорил: "Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных на 100 тысяч населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 тысяч. Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантинные ограничения уже на уровне страны и отдельных областей".

1 июля показатель заболеваемости в Украине составил 58 случаев на 100 тысяч населения.

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