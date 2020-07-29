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В Украине каждые пять дней будут пересматривать зоны карантина – Минздрав (видео)

10:36, 29 июля 2020
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По его словам решение будут принимать на уровне каждого отдельного района или даже города. Так, даже в преимущественно «красной» области могут быть отдельные «зеленые» города или села.

Именно от принадлежности к этим зонам будут зависеть условия обучения в школах и вузах.

Ранее УНИАН сообщал, что в большинстве городов и районов дети пойдут в учебные заведения 1 сентября.

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