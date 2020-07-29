В Украине каждые пять дней будут пересматривать зоны карантина – Минздрав (видео)
10:36, 29 июля 2020Страна
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Решение будут принимать на уровне каждого отдельного района или даже города.
Максим Степанов: в Украине каждые 5 дней будут пересматривать принадлежность регионов к зонам карантина
В Украине каждые пять дней будут пересматривать принадлежность регионов к той или иной зоне карантина.
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По его словам решение будут принимать на уровне каждого отдельного района или даже города. Так, даже в преимущественно «красной» области могут быть отдельные «зеленые» города или села.
Именно от принадлежности к этим зонам будут зависеть условия обучения в школах и вузах.
Ранее УНИАН сообщал, что в большинстве городов и районов дети пойдут в учебные заведения 1 сентября.
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