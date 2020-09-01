В Украине подтверждено 123 тыс. 303 случая COVID-19 \ фото УНИАН

17 областей и Киев не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте Министерства здравоохранения показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий на 1 сентября.

Согласно данным Минздрава, не соответствуют требованиям для ослабления карантина Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

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Автор: Леся Лещенко