В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 123 тыс. 303 случая COVID-19.

17 областей и Киев не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте Министерства здравоохранения показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий на 1 сентября.

Согласно данным Минздрава, не соответствуют требованиям для ослабления карантина Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Коронавирус в Украине:

В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 123 тыс. 303 случая COVID-19, за минувшие сутки - 2 тыс. 88 новых.

За прошедшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в семи регионах Украины.

В Киеве за сутки обнаружили почти две сотни новых инфицированных коронавирусом, пять человек умерли.

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Автор: Леся Лещенко