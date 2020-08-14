Врач-иммунолог рассказал, как защититься от аллергии на амброзию

Специалист не рекомендует косить амброзию.

Во время цветения амброзии проводится симптоматическая терапия – подавляющая симптомы, путем применения антигистаминных препаратов и стабилизаторов тучных клеток.

Об этом ГолосUA рассказал врач иммунолог-аллерголог высшей категории Александр Назаренко.

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«В период ее цветения проводится симптоматическая терапия – подавляющая симптомы, путем применения антигистаминных препаратов и стабилизаторов тучных клеток. В дальнейшем главное – проведение молекулярной аллергодиагностики, чтобы определить к какому белку у человека аллергия и как результат диагностики использовать этот белок в аллерговакцине для проведения терапии. Такая терапия называется аллерген-специфическая иммунотерапия, в результате которой человек не реагирует на этот белок амброзии. При правильно проведенной диагностике и назначенной аллерготерапии, пациент не реагирует на цветение амброзии и может употреблять любую растительную пищу», - сказал Назаренко.

По его словам, амброзию не рекомендуют косить.

«Сегодня есть специальные средства, которые распыляют на амброзию, и она в течении 5- 10 минут вянет и высыхает», - резюмировал Назаренко.

Справка. Амброзия — род однолетних или многолетних трав семейства Астровые (Asteraceae). Род включает около 50 видов, распространённых главным образом в Северной Америке; как заносные во многих странах; карантинные сорняки.

Пыльца амброзии вызывает сенную лихорадку. Амброзия полыннолистная — один из наиболее опасных сорняков-аллергенов, распространение её на территории СССР началось в 1960—1970-х годах из Крыма. В начале XXI века амброзия распространилась по значительной части территории Украины.

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Автор: Виктория Гордиенко