В Ивано-Франковске из-за вспышки COVID-19 переполнены городские больницы – мэр
В Ивано-Франковске из-за вспышки COVID-19 переполнены городские больницы, 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Читайте такжеМинздрав: если бы не карантин, в Украине было бы уже 180 тысяч больных COVID-19 Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
«Более 500 пораженных коронавирусом на Прикарпатье. Мы в тройке лидеров по количеству больных. Городские учреждения практически переполнены. 15 пациентов в городских больницах - в тяжелом состоянии», - заявил он.
По словам городского головы, в общем, в течение Пасхальных праздников умерли 5 человек.
«Из них у двоих подтвержден коронавирус, еще результаты троих ждем», - отметил Марцинкив.
Известно, что больных коронавирусом принимают в Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице и городской клинической больнице №1.
Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на утро 21 апреля в Ивано-Франковской области зафиксировано 556 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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