В Ивано-Франковске из-за вспышки COVID-19 переполнены городские больницы – мэр

Всего в течение Пасхальных праздников умерли 5 человек, из них у двоих подтвержден коронавирус, результаты еще троих ожидаются.

В Ивано-Франковске из-за вспышки COVID-19 переполнены городские больницы, 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Читайте такжеМинздрав: если бы не карантин, в Украине было бы уже 180 тысяч больных COVID-19 Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Более 500 пораженных коронавирусом на Прикарпатье. Мы в тройке лидеров по количеству больных. Городские учреждения практически переполнены. 15 пациентов в городских больницах - в тяжелом состоянии», - заявил он.

По словам городского головы, в общем, в течение Пасхальных праздников умерли 5 человек.

«Из них у двоих подтвержден коронавирус, еще результаты троих ждем», - отметил Марцинкив.

Известно, что больных коронавирусом принимают в Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице и городской клинической больнице №1.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на утро 21 апреля в Ивано-Франковской области зафиксировано 556 случаев коронавирусной болезни COVID-19.