От коронавируса умер работник метрополитена Киева

Мужчина умер 13 апреля, но в лабораторном центре узнали об этом только сегодня.

Одиннадцатой жертвой коронавируса в Киеве стал 67-летний слесарь Киевского метрополитена. Последний раз он появлялся на работе 31 марта.

Об этом сообщили в Киевском лабораторном центре Минздрава Украины, передает Сегодня.

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Отмечается, что в больницу мужчина обратился с кашлем, насморком и повышенной температурой. 7 апреля тест на коронавирус дал положительный результат. В то же время лабораторное исследование подтвердило COVID-19 10 апреля.

Мужчина умер 13 апреля, но в лабораторном центре узнали об этом только сегодня. Он за границу не выезжал.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 14 апреля зафиксировано 3 372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.