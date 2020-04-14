От коронавируса умер работник метрополитена Киева
16:42, 14 апреля 2020Страна
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Мужчина умер 13 апреля, но в лабораторном центре узнали об этом только сегодня.
Муж за границу не выезжал / УНИАН
Одиннадцатой жертвой коронавируса в Киеве стал 67-летний слесарь Киевского метрополитена. Последний раз он появлялся на работе 31 марта.
Об этом сообщили в Киевском лабораторном центре Минздрава Украины, передает Сегодня.
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Отмечается, что в больницу мужчина обратился с кашлем, насморком и повышенной температурой. 7 апреля тест на коронавирус дал положительный результат. В то же время лабораторное исследование подтвердило COVID-19 10 апреля.
Мужчина умер 13 апреля, но в лабораторном центре узнали об этом только сегодня. Он за границу не выезжал.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 14 апреля зафиксировано 3 372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.
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