цей матеріал доступний українською

От коронавируса умер работник метрополитена Киева

16:42, 14 апреля 2020
Страна
132 0
Муж за границу не выезжал / УНИАН

Об этом сообщили в Киевском лабораторном центре Минздрава Украины, передает Сегодня.

Читайте такжеВ Житомирской области 13 медиков заболевшим коронавирусной инфекцией

Отмечается, что в больницу мужчина обратился с кашлем, насморком и повышенной температурой. 7 апреля тест на коронавирус дал положительный результат. В то же время лабораторное исследование подтвердило COVID-19 10 апреля.

Мужчина умер 13 апреля, но в лабораторном центре узнали об этом только сегодня. Он за границу не выезжал.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 14 апреля зафиксировано 3 372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter