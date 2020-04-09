В Запорожской области подтвердили первую смерть вследствие коронавируса
22:33, 09 апреля 2020Страна
313 0
Умер 60-летний житель Мелитополя.
В Мелитополе от коронавируса умер человек / фото: ua.depositphotos.com
В Запорожской области зафиксировали первую смерть от коронавирусной болезни.
Об этом сообщает пресс-служба Мелитопольского городского совета.
"60-летний житель города Мелитополя, который ранее был госпитализирован в Мелитопольскую инфекционную больницу с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умер. Больной находился в реанимационном отделении, был подключен к аппарату ИВЛ под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.
Читайте такжеНа Житомирщине зафиксировали "коронавирусный" антирекорд – 10 новых случаев за сутки
В горсовете выразили соболезнования родным умершего.
Как сообщал УНИАН, в целом в Украине уже подтвердили 1892 случая коронавируса, умерли 57 человек, 45 - выздоровели.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter