В Запорожской области подтвердили первую смерть вследствие коронавируса

Умер 60-летний житель Мелитополя.

В Запорожской области зафиксировали первую смерть от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Мелитопольского городского совета.

"60-летний житель города Мелитополя, который ранее был госпитализирован в Мелитопольскую инфекционную больницу с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умер. Больной находился в реанимационном отделении, был подключен к аппарату ИВЛ под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.

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В горсовете выразили соболезнования родным умершего.

Как сообщал УНИАН, в целом в Украине уже подтвердили 1892 случая коронавируса, умерли 57 человек, 45 - выздоровели.

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