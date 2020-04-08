Япония передаст Украине партию ценного препарата для лечения COVID-19

Партия препарата «Фавипиравир» будет направлена в Украину через систему ООН.

Правительство Японии передаст Украине как партнерскую поддержку партию препарата «Фавипиравир» («Авиган»).

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Как сообщили УНИАН в Министерстве иностранных дел Украины, сейчас ведомство вместе с японскими коллегами разрабатывает механизм передачи.

В частности, по сообщениям японской стороны, свой интерес к использованию «Фавипиравира» выражают многие страны, поскольку есть информация о том, что использование препарата облегчает течение заболевания.

Относительно эффективности препарата «Фавипиравир» в лечении коронавирусной инфекции COVID-19 продолжаются клинические исследования, отметили в МИД.

«Мы благодарны правительству Японии, которое очень быстро откликнулось на нашу просьбу о помощи, и Украина вошла в список стран, которые получат эти лекарства», - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что «украинские дипломаты по всему миру продолжают собирать информацию о прогрессивных практиках лечения COVID-19, а команда МИД в Киеве ежедневно обеспечивает необходимую поддержку в привлечении и доставке необходимой помощи в Украину».

В этой связи сказано, что партия препарата «Фавипиравир» будет направлена ​​в Украину через систему ООН. Эту доставку ожидает Минздрав Украины, которое осуществит дальнейшее распределение препарата по медицинским учреждениям.

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