В Украине 33 инфицированных коронавирусом находятся в критическом состоянии - Минздрав
В Украине в настоящее время 33 человека, которые болеют коронавирусной инфекцией, находятся в критическом состоянии.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко.
Отмечается, что чаще всего госпитализация больных COVID-19 происходит на 3-7 день от появления симптомов и чаще всего болеют люди в возрасте от 50 лет - более 50% всех больных.
«Сейчас в учреждениях здравоохранения находятся 757 человек, из них 37 детей. В критическом состоянии - 33 человека. На амбулаторном лечении - 824 человека», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.
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