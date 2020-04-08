Показатель летальности при заболевании COVID-19 в Украине составляет 3,1% – Минздрав
Показатель летальности при заболевании коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине составляет 3,1%.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на онлайн-брифинге.
"Показатель летальности в Украине составляет на сегодня 3,1%. Если мы сравниваем с другими странами Европейского региона, то увидим, что в Испании сегодня показатель летальности составляет 9,9%, в Италии - 12,6%", - добавил Ляшко.
По его словам, наилучшие показатели летальности фиксируют в Германии.
"Он не достигает 2%. А также в Южной Корее, там на уровне 1,5%", - отметил Ляшко.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 летальные, 35 человек выздоровели.
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