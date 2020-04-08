Вспышка COVID-19 в Днепропетровской области произошла после собрания баптистов

В Першотравенске уже 21 лабораторно подтвержденный случай инфицирования.

Вспышка коронавирусной инфекции в Днепропетровской области произошла после собрания баптистов.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник.

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«Першотравенск стал нашей тревожной точкой на карте. Там состоялось ежегодное собрание представителей баптистской церкви. Как утверждают организаторы, они в этом году собрание отменили. Но, тем не менее, на собрание съехалось несколько сотен человек из разных городов и даже стран», – рассказал он.

По словам главы облсовета, все прихожане установленны полицией и находятся в самоизоляции.

Одновременно двух инфицированных с уже подтвержденным коронавирусом удалось поймать, когда те пытались покинуть Першотравенск и поехать в Днепр: «... были пойманы, оштрафованы и возвращены домой. Мы очень надеемся, что люди так больше не делать», – сказал Олейник.

7 апреля в Першотравенске обнаружили еще 6 новых заражений COVID-19. В городе уже 21 лабораторно подтвержденный случай инфицирования. В связи со вспышкой вируса, местные власти ограничили въезд и выезд из города.

Всего в Днепропетровской области 41 больных коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области зафиксировали еще 25 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.