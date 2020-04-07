Минреинтеграции: на оккупированном Донбассе - первая смерть от коронавируса

В министерстве отмечают, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 на временно оккупированных территориях ухудшается, однако российские оккупационные администрации ОРДЛО и Крыма продолжают подвергать граждан опасности, скрывая реальную картину.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о первой смерти от коронавируса в ОРДЛО.

Как говорится в сообщении на сайте министерства, по состоянию на 7 апреля в ОРДО признали наличие 6 больных COVID-19, подчеркивая отсутствие летальных случаев.

"Вместе с тем, по имеющейся информации, 4 апреля в Центральной районной больнице. Амвросиевка умер гражданин, инфицированный коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята", - отметили в министерстве.

Также в Минрегинтеграции отмечают, что в пгт. Кадиевка (находится на территории ОРЛО) в Центральной городской многопрофильной больнице врачами-вирусологами из России проводится ежедневный осмотр боевиков так называемого "армейского корпуса", при этом гражданское население лишено надлежащей медицинской помощи.

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"Вместе с тем, по информации МККК, уже до конца текущей недели организация планирует направить на Донбасс новую партию гуманитарной помощи, в том числе и для борьбы с коронавирусом. Поэтому груз будет содержать тесты для выявления коронавируса, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, перчатки и другое. При этом, по данным МККК, со стороны оккупационных администраций запрос на гуманитарную помощь, как и раньше, не поступал", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что это лишний раз подтверждает то, что, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, оккупанты продолжают скрывать реальное положение вещей.

"Ситуация ухудшается недостатком медицинского персонала, тестовых систем и недостаточным количеством мест в лечебных учреждениях", - добавили в министерстве.

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