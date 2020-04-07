На Киевщине больше всего случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано в Обуховском районе – более 30
На Киевщине больше всего случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано в Обуховском районе. Там зарегистрировано более 30 случаев заражения.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
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Напоминается, что, по данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 7 апреля официально подтверждено заболевание у 97 человек.
Больше всего случаев подтверждено в Обуховском районе - 31 (пгт. Козин, с. Романков., г. Украинка, г. Обухов).
В то же время в Киево-Святошинском р-не зафиксировано 23 случая (5 - с. Гатное, 4 - с. Лесники, 3 г. Вишневое, 3 - г. Боярка, 3 - с. Софиевская Борщаговка, 1 - с. Дмитровка, 1 - с. Тарасовка, 2 - Крюковщина, 1 - с. Святопетровское)
1 – в Белоцерковском р-не, с. Фурсы;
1 - в Бориспольском р-не, с. Гнедин;
2 - в Броварском р-не, с. Зазимье;
3 - в Васильковском р-не, с. Рославичи;
1- в Макаровском р-не, с. Мостыще;
2 - в Мироновском р-не (с. Масловка)
1 - в Ставищенском р-не, с. Ставище;
7 – в г. Борисполь;
5 - в г. Буча.
5 – в г. Вышгород;
4 – в г. Белая Церковь,
3 - в г. Бровары;
3 – в г. Ирпень;
2 – в г. Фастов;
1 - в с. Ворзель;
1 – в г. Гостомель;
1 - с. Коцюбинское.
"Из них дети - 6 (3 - с. Козин, 1 - с. Лесники, 1 - с. Гатное, 1 - Борисполь). Выздоровели - 4 (женщина, 21 год, г. Бровары; мужчина 51 год, г. Белая Церковь, женщина 34 года, с. Дмитровка; женщина 50 лет, г. Обухов). Умерли - 5 (новых случаев за сутки нет)", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что подозрение на инфицирование имеют 442 человека. Больше всего - в Киево-Святошинском (101) и в Обуховском (74) районах.
Установлено медицинское наблюдение за 1 тыс. 199 контактными лицами.
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