На Киевщине больше всего случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано в Обуховском районе – более 30

Подозрение в Киевской области на COVID-19 у 442 человек.

На Киевщине больше всего случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано в Обуховском районе. Там зарегистрировано более 30 случаев заражения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

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Напоминается, что, по данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 7 апреля официально подтверждено заболевание у 97 человек.

Больше всего случаев подтверждено в Обуховском районе - 31 (пгт. Козин, с. Романков., г. Украинка, г. Обухов).

В то же время в Киево-Святошинском р-не зафиксировано 23 случая (5 - с. Гатное, 4 - с. Лесники, 3 г. Вишневое, 3 - г. Боярка, 3 - с. Софиевская Борщаговка, 1 - с. Дмитровка, 1 - с. Тарасовка, 2 - Крюковщина, 1 - с. Святопетровское)

1 – в Белоцерковском р-не, с. Фурсы;

1 - в Бориспольском р-не, с. Гнедин;

2 - в Броварском р-не, с. Зазимье;

3 - в Васильковском р-не, с. Рославичи;

1- в Макаровском р-не, с. Мостыще;

2 - в Мироновском р-не (с. Масловка)

1 - в Ставищенском р-не, с. Ставище;

7 – в г. Борисполь;

5 - в г. Буча.

5 – в г. Вышгород;

4 – в г. Белая Церковь,

3 - в г. Бровары;

3 – в г. Ирпень;

2 – в г. Фастов;

1 - в с. Ворзель;

1 – в г. Гостомель;

1 - с. Коцюбинское.

"Из них дети - 6 (3 - с. Козин, 1 - с. Лесники, 1 - с. Гатное, 1 - Борисполь). Выздоровели - 4 (женщина, 21 год, г. Бровары; мужчина 51 год, г. Белая Церковь, женщина 34 года, с. Дмитровка; женщина 50 лет, г. Обухов). Умерли - 5 (новых случаев за сутки нет)", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что подозрение на инфицирование имеют 442 человека. Больше всего - в Киево-Святошинском (101) и в Обуховском (74) районах.

Установлено медицинское наблюдение за 1 тыс. 199 контактными лицами.

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