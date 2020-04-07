В Ривненской области зарегистрировано три новых случая коронавируса - ОГА
11:28, 07 апреля 2020Страна
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На Ривненщине зарегистрировано 43 случая COVID-19, из них 6 летальных.
Ілюстрація / REUTERS
В Ривненской области зарегистрировано 43 случая COVID-19, из них 6 летальных.
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Об этом в Facebook написал глава облгосадминистрации Виталий Коваль.
По его словам, по состоянию на утро 7 апреля в Ривненской области зарегистрировано три новых случая COVID-19 - это женщины из Ривненского и Гощанского районов, а также из города Ривне.
«Сейчас в области 43 подтвержденных случая COVID-19, из них - 6 летальных. К сожалению, вчера вечером в Ривненской городской больнице скончалась женщина», - написал председатель ОГА.
Коваль отметил, что с сегодняшнего дня делать ПЦР-тесты начала и региональная лаборатория Центра общественного здоровья в Киеве. В настоящее время она должна проверить 38 образцов.
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