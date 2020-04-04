В Умани от COVID-19 скончался гражданин США
08:53, 04 апреля 2020Страна
574 0
В Украине зарегистрировали уже 1072 случаев инфицирования COVID-19, из них 27 - смертей.
Иллюстрация / REUTERS
В Умани умер хасид американского гражданства, у которого диагностировали COVID-19.
Об этом сообщил в Facebook глава Черкасской ОГА Роман Боднар.
Читайте такжеВ Украине запустили производство ПЦР-тестов для выявления коронавируса - Офис президента
47-летний мужчина прибыл из Лондона 11 марта вместе с женой и шестью детьми. У всех отобрали образцы для исследования. Пока установлено 50 контактных лиц, которые находятся в самоизоляции.
«Имел тяжелую сопутствующую патологию, несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации», – написал Боднар.
Как сообщал УНИАН, в Украине зарегистрировали уже 1072 случаев инфицирования COVID-19, из них 27 - смертей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter