В Умани от COVID-19 скончался гражданин США

В Украине зарегистрировали уже 1072 случаев инфицирования COVID-19, из них 27 - смертей.

В Умани умер хасид американского гражданства, у которого диагностировали COVID-19.

Об этом сообщил в Facebook глава Черкасской ОГА Роман Боднар.

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47-летний мужчина прибыл из Лондона 11 марта вместе с женой и шестью детьми. У всех отобрали образцы для исследования. Пока установлено 50 контактных лиц, которые находятся в самоизоляции.

«Имел тяжелую сопутствующую патологию, несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации», – написал Боднар.

Как сообщал УНИАН, в Украине зарегистрировали уже 1072 случаев инфицирования COVID-19, из них 27 - смертей.