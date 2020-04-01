На Полтавщине подтверждены два случая инфицирования коронавирусом

"Нулевым пациентом" стала женщина, приехавшая из Польши.

В Полтавской области официально подтверждены два случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сегодня заявил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

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По его словам, сегодня в области зарегистрирован второй пациент, инфицированный коронавирусом.

«Имеем уже два официально подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Это 68-летняя жительница Кременчуга, которая находится в инфекционном боксе больницы интенсивного лечения «Кременчугская» и ее дочь – у нее нет симптомов, но ПЦР-тест подтвердил коронавирус. В начале марта она вернулась из Польши. Именно дочь женщины можно считать «нулевым пациентом» на Полтавщине. Сейчас она находится на самоизоляции», - заявил Синегубов.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил УНИАН, что при прохождении несколько дней назад тестов у теперь уже «нулевого пациента» коронавирус обнаружен не был. Однако у женщины взяли материал на анализ и отправили в Киев, где сегодня и была подтверждена болезнь.

«Сейчас она на самоизоляции. Болезнь протекает в легкой форме, но мы готовимся перевезти ее в инфекционное отделение, чтобы она была под наблюдением врачей», - заявил Малецкий.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.