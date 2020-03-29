В Хмельницком больного с коронавирусом поместили в реанимационный бокс

За последнее время мужчина не выезжал за пределы Украины.

В Хмельницком второго больного коронавирусом COVID-19 поместили в реанимационный бокс Хмельницкой городской инфекционной больницы.

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“Это местный житель, ему 40 лет, был в Киеве. Состояние у него средней тяжести, есть пневмония. Сейчас он находится в реанимационном боксе”, - сообщила в комментарии корреспонденту УНИАН главный врач Оксана Поддубная.

Она добавила, что за последнее время этот человек не выезжал за пределы Украины.

Кроме этого, в Хмельницком есть еще одно подозрение на коронавирус. Это человек, который контактировал с 29-летней девушкой, которая вернулась из-за границы и сейчас находится в инфекционной больнице с диагнозом “коронавирусная инфекция”.

По словам Поддубной, сегодня по этому случаю ожидаются лабораторные результаты.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22:00 28 марта в Хмельницкой области зафиксировано два лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

27 марта в Хмельницком был обнаружен первый больной с COVID-19. Им оказалась 29-летняя хмельничанка. Женщина 15 марта поехала в туристическую поездку в Австрию и Венгрию.

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