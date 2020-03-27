Раде предлагают разрешить лечить коронавирус средствами, которые не зарегистрированы в Украине

Речь идет только о таких лекарственных средствах, которые рекомендованы официальными органами США, стран ЕС, КНР и ряда других стран.

В Верховной Раде предлагают разрешить применять для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 незарегистрированные в Украине лекарственные средства.

Соответствующий проект закона зарегистрирован в парламенте под номером 3268.

Среди авторов законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19) - представители всех фракций, а также председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция «Слуга народа»).

Проектом закона предлагается предоставить возможность применять для лечения лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 незарегистрированные лекарственные средства, рекомендованные для лечения коронавирусной болезни официальными органами Соединенных Штатов Америки, стран-членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской Народной Республики и Государства Израиль.

Читайте такжеНа Львовщине будут массово тестировать население на коронавирус

Кроме того, предлагается разрешить лечение зарегистрированными лекарственными средствами по показаниям, которые не указаны в инструкции для медицинского применения, - при условии наличия доказанной эффективности в лечении COVID-19 в этих странах.

Порядок назначения и применения таких лекарственных средств в недельный срок должно установить Министерство здравоохранения Украины.

Среди прочего, документом предусмотрено утверждение протоколов клинических исследований лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни и существенных поправок к ним в срок до 5 календарных дней, а также упрощение процедуры государственной регистрации лекарственных средств для лечения COVID-19.

Читайте также: