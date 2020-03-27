Херсонские медики, которые будут принимать пациентов с коронавирусом, обеспечены респираторами менее чем на 1% - StateWatch (инфографика)

У работников медицинского учреждения острый дефицит изоляционных халатов, разных марок, медицинских перчаток и прочего.

В Херсонской областной инфекционной больнице им. Горбачевского, которая выбрана для госпитализации пациентов с симптомами коронавируса, в наличии 610 респираторов разных марок при потребности в 82 тыс. 980 штук на время карантина. Таким образом реальное состояние обеспечения респираторами в больнице составляет 0,74%.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на данные Херсонской областной государственной администрации.

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У работников этого медицинского учреждения острый дефицит изоляционных халатов, разных марок, медицинских перчаток и прочего.

Нет ни одного костюма биозащиты при потребности в 25 тыс. 590 штук, рассказали эксперты.

В больнице в наличии 388 изоляционных халатов, при необходимости в 29 тыс. 160, то есть лишь 1,33% от необходимого количества.

Имеются также 1300 пар нитриловых перчаток при необходимости в 90 тыс. 720 пар (1,43%).

1260 пар бахил при необходимости в 90 тыс. 720 пар (1,39%).

199 медицинских фартуков при необходимости в 1 тыс. 460 штук (13,63%).

Впрочем чиновники ОГА отчитываются о достаточном количестве аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего таких в больнице 5, что составляет 100% от потребности.