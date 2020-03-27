В Киеве возросло число зараженных коронавирусом (видео)

Заболели четыре женщины в возрасте от 31 до 59 лет и четверо мужчин в возрасте от 43 до 55 лет.

Количество больных в результате инфицирования коронавирусом в Киеве возросло до 55 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время пресс-брифинга о ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мер и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19).

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«Количество больных, которые заразились коронавирусом, увеличилось. Уже 55 человек имеют подтвержденный диагноз», - сообщил мэр и добавил: «Сегодня мы получили от государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Заболели четыре женщины в возрасте от 31 до 59 лет и четверо мужчин в возрасте от 43 до 55 лет».

По его словам, двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу, двое - в городскую клиническую больницу №4, еще двое - в центральный госпиталь МВД. И еще двое лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Кличко добавил, что на сегодняшний день экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано более 1,5 тыс. киевлян.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 27 марта зафиксировали 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных, 4 человека выздоровели.

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