На Херсонщине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Пациентка находится в удовлетворительном состоянии в больнице под постоянным наблюдением медиков.

В Херсонской области зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.

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Об этом в своем Facebook сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

"Только получили первый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции на Херсонщине", - написал он.

По его словам, пациентка, по словам Гусева, находится в удовлетворительном состоянии в больнице под постоянным наблюдением медиков.

Семья заболевшей находится в самоизоляции, также под наблюдением врачей.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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