На Херсонщине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
00:12, 26 марта 2020Страна
276 0
Пациентка находится в удовлетворительном состоянии в больнице под постоянным наблюдением медиков.
Семья заболевшей находится в самоизоляции / фото УНИАН
В Херсонской области зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.
Читайте такжеНа Сумщине умерла женщина, у которой экспресс-тест подтвердил коронавирус
Об этом в своем Facebook сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.
"Только получили первый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции на Херсонщине", - написал он.
По его словам, пациентка, по словам Гусева, находится в удовлетворительном состоянии в больнице под постоянным наблюдением медиков.
Семья заболевшей находится в самоизоляции, также под наблюдением врачей.
Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter