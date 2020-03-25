На Тернопольщине коронавирусом заболели четверо врачей

В целом в Тернопольской области зафиксировано уже 12 случаев COVID-19, 1 – летальный.

В Тернопольской области обнаружили еще 4 новых больных коронавирусом, все они – врачи.

Читайте такжеВ Одессе подтвердились еще три случая заболевания коронавирусомКак сообщили УНИАН в Запорожском штабе борьбы с коронавирусом, новые случаи COVID-19 были подтверждены лабораторно около 21:00.

В частности, коронавирус подтвержден у двух семейных врачей с Монастырисского района, врача Центра первичной медико-санитарной помощи Монастыриского района и врача Монастырской больницы.

В целом на Тернопольщине зафиксировано уже 12 случаев COVID-19, 1 – летальный.

Ранее УНИАН сообщал, что по состоянию на вечер 25 марта в Украине зафиксировано 145 случаев коронавірусної болезни.