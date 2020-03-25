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На Тернопольщине коронавирусом заболели четверо врачей

23:08, 25 марта 2020
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Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеВ Одессе подтвердились еще три случая заболевания коронавирусомКак сообщили УНИАН в Запорожском штабе борьбы с коронавирусом, новые случаи COVID-19 были подтверждены лабораторно около 21:00.

В частности, коронавирус подтвержден у двух семейных врачей с Монастырисского района, врача Центра первичной медико-санитарной помощи Монастыриского района и врача Монастырской больницы.

В целом на Тернопольщине зафиксировано уже 12 случаев COVID-19, 1 – летальный.

Ранее УНИАН сообщал, что по состоянию на вечер 25 марта в Украине зафиксировано 145 случаев коронавірусної болезни.

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