На Тернопольщине коронавирусом заболели четверо врачей
23:08, 25 марта 2020Страна
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В целом в Тернопольской области зафиксировано уже 12 случаев COVID-19, 1 – летальный.
Иллюстрация / REUTERS
В Тернопольской области обнаружили еще 4 новых больных коронавирусом, все они – врачи.
Читайте такжеВ Одессе подтвердились еще три случая заболевания коронавирусомКак сообщили УНИАН в Запорожском штабе борьбы с коронавирусом, новые случаи COVID-19 были подтверждены лабораторно около 21:00.
В частности, коронавирус подтвержден у двух семейных врачей с Монастырисского района, врача Центра первичной медико-санитарной помощи Монастыриского района и врача Монастырской больницы.
В целом на Тернопольщине зафиксировано уже 12 случаев COVID-19, 1 – летальный.
Ранее УНИАН сообщал, что по состоянию на вечер 25 марта в Украине зафиксировано 145 случаев коронавірусної болезни.
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