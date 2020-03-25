Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом в Украине (видео)
12:46, 25 марта 2020Страна
38 0
В Украине уже подтверждено 113 случаев коронавируса.
фото: УНИАН
Брифинг представителей Министерства здравоохранения Украины относительно распространения в стране коронавируса.
Как сообщал УНИАН, по последним данным в Украине выявлено 113 случаев коронавирусной болезни.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter