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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом в Украине (видео)

12:46, 25 марта 2020
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фото: УНИАН

Как сообщал УНИАН, по последним данным в Украине выявлено 113 случаев коронавирусной болезни.

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