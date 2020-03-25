Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом в Украине (видео)

В Украине уже подтверждено 113 случаев коронавируса.

Брифинг представителей Министерства здравоохранения Украины относительно распространения в стране коронавируса. Как сообщал УНИАН, по последним данным в Украине выявлено 113 случаев коронавирусной болезни. Читайте также: Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

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