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В Ивано-Франковской области умерла уже третья женщина с подозрением на COVID-19

20:41, 24 марта 2020
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщил начальник управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Ивано-Франковской облгосадминистрации Владимир Джигита в Facebook.

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По его словам, сегодня умерла женщина 1960 года рождения, которая была госпитализирована в одно из медучреждений области с подозрением на коронавирус.

Результаты анализов ожидают из лаборатории в Киеве. Он отметил, что информация будет сообщена 25 марта во время ежедневного брифинга. В настоящее время неизвестно, кто была умершая и в каком медицинском учреждении она лечилась.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице скончалась 56-летняя жительница - у нее обнаружили коронавирус. Также 23 марта в этой же больнице скончалась 65-летняя женщина из села Чукаловка Ивано-Франковской ОТГ, результатов анализа из Киева пока нет.

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