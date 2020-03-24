У одесского прокурора обнаружен коронавирус – СМИ

Около 10 дней назад прокурор вернулся из Египта.

У одесского прокурора обнаружен коронавирус.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщают некоторые местные СМИ со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, у прокурора одной из местных прокуратур, который около 10 дней назад вернулся из Египта, обнаружили коронавирус.

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«Сначала никаких симптомов не было, но на днях у него поднялась температура. Мужчину увезли в Киев, где госпитализировали. Экспресс-тест подтвердил диагноз COVID-19», - сказано в сообщении.

В понедельник, 23 марта, в упомянутой прокуратуре провели дезинфекцию, всем контактировавшим с инфицированным сотрудником рекомендовали самоизолироваться.

В свою очередь, вице-мэр Одессы Павел Вугельман заявил, что опровергает информацию частично.

«Действительно, заразился коронавирусом прокурор, который уже на протяжении длительного периода времени не находится в Одессе. Он не коммуницирует ни с одним одесситом, и не коммуницировал… И сегодня он находится на самоизоляции в другом городе. Данная информация получена из достоверных источников - от родственника заболевшего», - заявил Вугельман, призвав горожан не паниковать.

Вице-мэр добавил, что оперативный штаб продолжает работать в Одессе в круглосуточном режиме, медики, полиция, ГСЧС и пр. обеспечиваются всем необходимым.

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