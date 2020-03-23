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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом: видео

13:52, 23 марта 2020
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В МОЗ рассказывают о ситуации с коронавирусом / фото: УНИАН

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Напомним, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 23 марта в Украине зафиксированы 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три из них – летальные. Один человек выздоровел.

За сутки зафиксировано 26 новых случаев.

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